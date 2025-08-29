Franco Colapinto quedó 18° en la primera práctica libre en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1

La Fórmula 1 volvió a la acción tras el receso de vacaciones y el argentino Franco Colapinto fue protagonista en el inicio del Gran Premio de Países Bajos.

En el circuito de Zandvoort, el piloto de Alpine se ubicó en el 18° lugar de la primera práctica libre, quedando a 6,5 décimas de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

El dominio de la tanda fue para McLaren: Lando Norris se quedó con el mejor tiempo, seguido por el australiano Oscar Piastri. La sorpresa la dio Aston Martin, que colocó a Lance Stroll y Fernando Alonso en la tercera y cuarta posición, respectivamente.

La actividad continuará a las 11:00 (hora argentina) con la segunda sesión de entrenamientos. La clasificación está prevista para el sábado a las 10:00, mientras que la carrera se correrá el domingo en el mismo horario. Este GP neerlandés es el primero de los diez compromisos que restan en el calendario 2025 de la máxima categoría.