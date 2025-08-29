Franco Colapinto ilusiona en Países Bajos: noveno puesto en las prácticas libres

El piloto argentino cerró una de sus mejores jornadas desde que corre para Alpine y dejó abierta la ilusión de un gran fin de semana.

El argentino Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en las prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1. Tras finalizar 18° en la primera tanda, el piloto de Alpine logró dar un salto de calidad en la segunda sesión y se ubicó noveno con un tiempo de 1:10.957, a poco más de un segundo del líder Lando Norris.

La jornada estuvo marcada por múltiples incidentes que complicaron a pilotos como Kimi Antonelli y Lance Stroll, mientras que Colapinto se mantuvo firme y prolijo en sus maniobras, completando un total de 52 vueltas en ambos entrenamientos.

El rendimiento de Norris fue nuevamente sobresaliente, liderando las dos prácticas con registros de 1:10.278 en la FP1 y 1:09.890 en la FP2. En tanto, Fernando Alonso también se destacó con Aston Martin, al ubicarse segundo en la segunda tanda con 1:09.977.

La actividad continuará este sábado 30 de agosto, cuando se dispute la tercera práctica libre desde las 6:30 (hora argentina), previa a la clasificación de las 10:00, que definirá la grilla de partida para la carrera del domingo, pactada a 72 vueltas desde las 10 de la mañana.