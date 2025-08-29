Franco Colapinto ilusiona en Países Bajos: noveno puesto en las prácticas libres

El argentino Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en las prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1. Tras finalizar 18° en la primera tanda, el piloto de Alpine logró dar un salto de calidad en la segunda sesión y se ubicó noveno con un tiempo de 1:10.957, a poco más de un segundo del líder Lando Norris.

La jornada estuvo marcada por múltiples incidentes que complicaron a pilotos como Kimi Antonelli y Lance Stroll, mientras que Colapinto se mantuvo firme y prolijo en sus maniobras, completando un total de 52 vueltas en ambos entrenamientos.

El rendimiento de Norris fue nuevamente sobresaliente, liderando las dos prácticas con registros de 1:10.278 en la FP1 y 1:09.890 en la FP2. En tanto, Fernando Alonso también se destacó con Aston Martin, al ubicarse segundo en la segunda tanda con 1:09.977.

La actividad continuará este sábado 30 de agosto, cuando se dispute la tercera práctica libre desde las 6:30 (hora argentina), previa a la clasificación de las 10:00, que definirá la grilla de partida para la carrera del domingo, pactada a 72 vueltas desde las 10 de la mañana.