Franco Colapinto explotó tras la carrera en Las Vegas: “El auto fue un desastre”

El piloto argentino Franco Colapinto terminó 15º en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, posición alcanzada tras las descalificaciones de Lando Norris y Oscar Piastri. Sin embargo, lejos de conformarlo, el corredor bonaerense mostró una profunda frustración por el rendimiento de su Alpine A525, que nunca encontró ritmo en el circuito urbano estadounidense.

En su paso por la zona mixta, Colapinto primero lanzó un comentario irónico sobre los fuegos artificiales que se disparaban durante las entrevistas.

“Se creen que es Navidad, boludo. Hay perros… Son las diez de la noche. La guita que se gastan en esa pelotudez”, disparó ante los micrófonos de ESPN, fiel a su estilo espontáneo.

Cuando la situación se calmó, fue directo al análisis de su desempeño:

“Fue una carrera frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tuve cero grip. No se podía doblar”, afirmó. Según explicó, el auto “se movía de atrás” constantemente y le impedía cargar la rueda trasera.

Colapinto también mencionó los daños que sufrió en la largada tras un toque con Alex Albon (Williams), que le provocó la rotura del difusor trasero:

“Hoy fue un desastre el auto. No sé si fue por los daños que tuve, pero por lo que escuché tampoco era para sentirlo tan mal”.

A pesar de completar todas las vueltas y mantener su pleno de presencias (15 carreras disputadas con Alpine), el argentino no ocultó su molestia:

“Fuimos despacio. Es bueno terminar, pero da bronca no ser competitivo”.

El joven de 22 años apuesta al futuro de cara a 2026, cuando entrará en vigencia el nuevo reglamento técnico, llegarán los motores Mercedes y Alpine incorporará transmisión y suspensión provistas por la marca alemana.

La carrera fue ganada por Max Verstappen (Red Bull), seguido por George Russell y Andrea Kimi Antonelli, ambos de Mercedes, tras las descalificaciones que modificaron el podio inicial. El campeonato continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Qatar en el Circuito de Lusail.