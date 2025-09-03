Franco Colapinto, afuera del inicio del Gran Premio de Italia: la decisión de Alpine

El piloto argentino Franco Colapinto no participará de la primera práctica libre (FP1) del Gran Premio de Italia, ya que su asiento será ocupado por el estonio Paul Aron, piloto reserva de Alpine.

La determinación llega tras la destacada actuación del pilarense en el Gran Premio de Países Bajos, donde remontó del 16° al 11° puesto, quedando a apenas 0.448 milésimas de sumar puntos. A pesar de los elogios, Colapinto expresó su malestar con la estrategia del equipo y con su compañero Pierre Gasly, a quien responsabilizó por haberle quitado segundos clave.

La normativa de la Fórmula 1 obliga a todos los equipos a ceder al menos dos prácticas libres por temporada a pilotos debutantes. En este caso, Alpine decidió darle la oportunidad a Aron, quien manejará por primera vez el A525 en un Gran Premio oficial, tras sumar experiencia en sesiones con Sauber.

Colapinto recién podrá salir a pista en la FP2 del viernes, lo que significa menos tiempo de preparación en un circuito tan exigente como el de Monza. El argentino buscará revancha en la carrera del domingo, programada para las 10 de la mañana (hora argentina).