Franco Colapinto, 19° en la primera práctica del GP de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó 19° en la primera práctica libre del Gran Premio de Singapur, correspondiente a la decimoctava fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

En su mejor vuelta, Colapinto marcó 1:33,324, quedando a más de dos segundos del sorprendente líder de la tanda, el español Fernando Alonso (Aston Martin).

El podio de esta sesión lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a tan solo 150 milésimas de Alonso, y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Detrás se ubicó el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Los McLaren, con el australiano Oscar Piastri —líder del campeonato— y el británico Lando Norris, se quedaron con el quinto y sexto lugar, aunque deberán mejorar su rendimiento para pelear en Singapur.

Más allá del resultado, Colapinto aprovechó la tanda para ajustar el Alpine con miras a la segunda práctica libre, programada para las 10 de la mañana (hora de Argentina).

El único piloto que terminó detrás del argentino fue el tailandés Alexander Albon (Williams), quien no registró tiempos por problemas mecánicos.