Forzaron la reja y robaron una netbook de la planta transmisora de VMI Radio 88.1

La planta transmisora de VMI Radio 88.1, ubicada en Urquiza 121, amaneció con daños y el faltante de una netbook utilizada para la programación. El hecho habría ocurrido entre la siesta del sábado y el domingo, según informó el director de la emisora, Fabián Núñez, quien constató el ingreso forzado durante la mañana de este lunes.

Núñez explicó que encontraron la reja violentada y un vidrio roto, aunque todo indica que los responsables no llegaron a ingresar al interior del local. Se sospecha que utilizaron una lanza de andamio proveniente de una obra lindera para intentar abrir la reja y, al no lograrlo, habrían “arreado” la netbook que estaba apoyada sobre una mesa a pocos metros de la ventana.

Además, el local contiguo —perteneciente a la Mutual de Obras Sanitarias— también sufrió la rotura de sus vidrios. En el lugar quedó abandonada una campera, ya secuestrada por Policía, lo que refuerza la hipótesis de que los intrusos huyeron de manera apresurada.

La denuncia fue radicada temprano y personal de Investigaciones ya revisa las cámaras de seguridad de la zona. Desde la radio evitaron brindar más detalles para no entorpecer el avance de la causa.