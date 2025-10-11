Foro de Mujeres: un espacio de encuentro e inspiración en Villa Mercedes

El próximo 24 de octubre a las 18:30, el Teatro Molino Fénix será sede del Foro de Mujeres, un encuentro que busca escuchar, inspirar y potenciar a las mujeres de la región.

Durante la jornada se desarrollarán mesas de trabajo, stands de emprendedoras, y charlas temáticas sobre trabajo, finanzas, maternidad, arte, inteligencia emocional y otros ejes vinculados al desarrollo personal y colectivo.

Desde la organización destacaron que el foro será una experiencia transformadora, abierta a todas las mujeres interesadas en compartir miradas y desafíos actuales. La entrada es libre, con inscripción anticipada mediante formulario online.

Además, el evento se suma a la causa “Todos por Alfon”, una iniciativa solidaria que busca acompañar a Fernando Alfonso, por lo que se invita al público a colaborar a través del alias Fer.Alfon1426.

📍 Lugar: Teatro Molino Fénix, Villa Mercedes

🕕 Fecha y hora: 24 de octubre – 18:30 hs

🎟️ Entrada libre con inscripción previa