Fórmula 1: Lando Norris se impuso en Brasil y Colapinto cerró 15º tras una carrera exigente

El Gran Premio de Brasil dejó como gran ganador a Lando Norris (McLaren), quien volvió a demostrar su dominio absoluto en la temporada 2025 de la Fórmula 1. Con esta nueva victoria, el piloto británico alcanzó los 390 puntos y sigue al frente del Campeonato Mundial de Pilotos, escoltado por Kimi Antonelli (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull), quien largó desde el pitlane y completó el podio.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó decimoquinto, tras haber partido desde el puesto 16. Pese a no sumar puntos, el piloto de Pilar logró destacarse por su consistencia y ritmo competitivo, evitando sanciones y llegando a ocupar brevemente el noveno lugar antes de su primera parada en boxes.

La competencia en Interlagos estuvo marcada por múltiples incidencias: el auto de seguridad debió salir temprano por un choque del brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), y poco después Charles Leclerc (Ferrari) quedó fuera de carrera tras un accidente. Más adelante, Lewis Hamilton, ahora en Ferrari, rompió el alerón de su monoplaza y también tuvo que abandonar, dejando a la escudería italiana sin representantes en pista.

Hasta la vuelta 21, Colapinto se mantuvo firme con neumáticos medios, logrando meterse en la zona de puntos antes de ingresar a boxes. Su segunda detención lo relegó, pero completó la competencia sin mayores complicaciones y con un rendimiento parejo.

En las últimas vueltas, Norris mantuvo un ritmo demoledor, con 12 segundos de ventaja sobre Antonelli y 14 sobre Verstappen, sellando una victoria contundente que lo deja encaminado al título mundial, con solo tres carreras por delante: Las Vegas, Catar y Abu Dabi, además de una carrera sprint.