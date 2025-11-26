Fondos del narcotráfico se transforman en ayuda social para dos barrios de Villa Mercedes

La Justicia Federal de Villa Mercedes dispuso la entrega de alimentos a dos comedores comunitarios de la ciudad, utilizando dinero incautado en causas de narcotráfico. La medida beneficia a espacios ubicados en los barrios San José y San Antonio, y busca “recomponer el daño social” provocado por la actividad delictiva vinculada a las drogas.

La iniciativa forma parte del trabajo articulado entre la Policía de San Luis, a través de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico, la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional. Durante los últimos dos años, estas fuerzas han logrado desarticular múltiples puntos de venta de estupefacientes y concretar secuestros significativos de drogas, dinero, vehículos y otros elementos relacionados con estas investigaciones.

La entrega de alimentos se realizó en el ingreso del Juzgado Federal de Villa Mercedes, ubicado sobre avenida Mitre. El acto fue encabezado por el juez federal Juan Carlos Nacul; la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; y el intendente Maximiliano Frontera. También participaron representantes de la Fiscalía Federal, integrantes de Gendarmería y la Policía Federal, legisladores, funcionarios provinciales y municipales, referentes del sector privado y responsables de los comedores beneficiados.

Durante su intervención, el juez Nacul destacó la relevancia de destinar estos fondos a sectores vulnerables:

“Es devolverle un poco a la sociedad que tanto afecta y tanto daña la droga. Esta es una manera de recomponer el daño que hace a nuestros jóvenes. La droga está en la sociedad, en la justicia, en la política, en nuestras instituciones, y la droga mata. Hoy más que nunca. Junto a Gendarmería, la Policía Federal y la ministra Nancy Sosa, reafirmamos el compromiso de combatirla”.