FM Metro: “Se termina la radio que conocimos todos”

El conductor anunció que la histórica emisora dejará de emitir su programación habitual y pasará a ser exclusivamente musical a partir de septiembre.

Durante la apertura de su ciclo “No trates de entenderlo”, el periodista Nicolás Cayetano Cajg despejó rumores y confirmó el cierre de la grilla que caracterizó a FM Metro desde 1998.

“Termina la Metro que conocimos todos”, expresó con sinceridad, al explicar que la decisión fue tomada por la gerencia y que el cambio comenzará el 1° de septiembre.

Según detalló, la nueva etapa será únicamente musical, aunque sin precisiones sobre el estilo. Cayetano aseguró que sintió la obligación de comunicarlo por respeto a los oyentes y al equipo:

“Seguimos como profesionales hasta fin de agosto, tratando de hacerlo lo mejor posible”, afirmó.

La noticia generó diversas reacciones dentro de la emisora: para algunos, alivio; para otros, tristeza; y para varios, incertidumbre laboral.

En su testimonio, Cayetano repasó la trayectoria de la Metro, recordando a figuras como Fernando Peña, Andy Kusnetzoff, Matías Martin, Sebastián Wainraich, Juan Pablo Varsky y María O’Donnell, quienes marcaron la identidad de la radio en sus más de dos décadas de historia.

Con humor pero también con emoción, el conductor concluyó:

“Siempre que estoy triste me escondo en el chiste. Pero en lo personal lo tomo como un desafío: una etapa se cierra y otras sin duda se van a abrir”.

La FM Metro 95.1, nacida en 1998, se consolidó con ciclos emblemáticos como Basta de Todo, Perros de la Calle y Metro y Medio. Ahora, con su inminente transformación, se despide de una generación de oyentes que crecieron con su estilo único.