Flamengo derrotó a Palmeiras y se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025

Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores de América 2025 tras vencer 1-0 a Palmeiras en la final disputada en el estadio Monumental de Lima, en Perú.

El único gol del encuentro lo anotó el defensor Danilo, a los 22 minutos del segundo tiempo, para darle al conjunto carioca su cuarto título continental.

Con este logro, el equipo dirigido por Filipe Luis se convierte en el club brasileño más ganador de la historia en la competencia, superando las tres consagraciones de Santos, Gremio, Palmeiras y San Pablo.

El Flamengo ahora apuntará a cerrar una temporada perfecta: es líder del Brasileirao con 75 puntos, cinco por encima de Palmeiras, cuando quedan dos fechas por disputar. Este miércoles, desde las 21:30, recibirá a Ceará en el Maracaná, donde podría coronarse campeón del fútbol brasileño si consigue un triunfo.

Por su parte, el equipo de Abel Ferreira quedó nuevamente a las puertas de su cuarta Libertadores, algo que no vivía desde el año 2000, cuando cayó en la final ante Boca Juniors en San Pablo.

El próximo miércoles, en simultáneo con Flamengo, Palmeiras visitará a Atlético Mineiro a las 21:30. Para aspirar al título local, deberá ganar y esperar que el Mengao no sume de a tres en Río.