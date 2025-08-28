Fiscalía pidió prisión perpetua para Amado Díaz por el crimen de Anahí Robledo

Esta mañana, en el Juzgado de Garantía Nº 1, se realizó la audiencia de control de acusación en la causa por el femicidio de Anahí Robledo Yuvero.

El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial acusó a Amado Raimundo Díaz como autor del delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y venganza transversal, solicitando la pena de prisión perpetua.

La audiencia estuvo a cargo del juez Dr. Alfredo Cuello, con la participación del secretario Dr. Fabián Aguilar. En representación del MPF intervinieron Leandro Estrada, Laura Parisi y Gisela Milstein; por la querella, Laura Rodríguez; y en la defensa, Bautista Rivadera.

La teoría fiscal

Fiscalía sostuvo que el 23 de mayo de 2024, entre las 6:44 y 6:54, Díaz ingresó a la vivienda de la víctima utilizando una llave que conservaba de su relación sentimental con la madre de Anahí. Allí, le habría provocado 25 heridas con un arma blanca, dos de ellas mortales, que derivaron en un shock hipovolémico.

Entre las pruebas destacadas, se mencionaron:

Cámaras de seguridad que ubican a Díaz en cercanías del domicilio y luego regresando a su casa con ropa distinta y una bolsa sospechosa.

Lesiones de la víctima , compatibles con un agresor zurdo, condición atribuida al acusado.

Pruebas químicas en una campera de Díaz con sangre que coincide en un 99% con el ADN de la adolescente.

Contexto del hallazgo, que descartó ingreso violento y reveló que la víctima se encontraba dormida.

La Querella respaldó la acusación y subrayó tanto la evidencia genética como los testimonios que describen una relación de control y cosificación ejercida por el imputado hacia la madre de la víctima.

La Defensa insistió en la inocencia de Díaz, aunque no formuló objeciones formales a la acusación.

Próximos pasos

Tras escuchar a las partes, el juez resolvió elevar la causa a juicio, que será agendado por la Oficina Judicial. En el debate se incluirán nuevas pruebas, como un informe psicológico de la madre de la víctima (por parte de la querella) y una pericia sobre la tarjeta de memoria de la cámara de seguridad del acusado (aportada por la defensa).

Actualmente, Díaz permanece con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.