Fin de semana con buen clima en Villa Mercedes, aunque con ráfagas intensas

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informó que este fin de semana se presentará con buenas condiciones meteorológicas, aunque con variaciones en las temperaturas y el viento según cada jornada.

Este viernes el cielo estará parcialmente nublado en el centro y norte provincial, mientras que en el sur se prevé despejado. Las temperaturas oscilarán entre 1°C de mínima —con heladas parciales— y 15°C de máxima. El viento será leve y de direcciones variables, pero a partir del mediodía predominará del sector norte, con intensidad de 12 a 28 km/h y algunas ráfagas.

El sábado continuará el buen tiempo, con ascenso en las temperaturas y cielo parcialmente nublado. Las mínimas rondarán los 4°C y las máximas los 18°C. Se espera viento del norte, de leve a moderado, con ráfagas cercanas a 50 km/h en el noroeste provincial.

El domingo también se mantendrá ventoso y con un nuevo ascenso de temperatura. El cielo se presentará mayormente despejado durante la mañana y aumentará la nubosidad hacia la tarde. Se prevén temperaturas entre 5°C de mínima y 20°C de máxima en promedio. El viento soplará del noroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 55 km/h en el centro-oeste y sectores del norte provincial.

Cabe destacar que Villa Mercedes fue una de las localidades más frías de la jornada, registrando –3°C en horas de la mañana.