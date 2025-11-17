Fatal vuelco en la ruta provincial 1: murió un joven de 27 años

Este domingo 16 de noviembre, cerca de las 21:00, un accidente fatal se registró en la ruta provincial 1, a unos seis kilómetros al norte de Juan Jorba. Según informó la Comisaría Seccional 11°, un joven de 27 años, domiciliado en la ciudad de San Luis, perdió el control del Volkswagen Vento que conducía, provocando el vuelco del vehículo sobre la banquina.

Personal médico del sistema de salud pública provincial llegó al lugar y constató el fallecimiento del conductor.

Tras las tareas periciales, el automóvil fue trasladado en grúa a la comisaría interviniente para continuar con las actuaciones de rigor. Intervino la Fiscalía de turno de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Leandro Estrada, que caratuló el caso como “Averiguación muerte en accidente de tránsito”.