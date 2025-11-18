Fatal choque frontal en Villa Mercedes: murió un motociclista

A primera hora de este martes, un motociclista de 30 años falleció tras protagonizar un impacto frontal con una camioneta en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 704, en cercanías de la fábrica Bagley.

Según los primeros testimonios, la moto circulaba en contramano cuando chocó de frente contra una camioneta que viajaba desde Mendoza hacia Córdoba. El conductor del rodado mayor resultó ileso y se encuentra fuera de peligro.

Fuentes policiales indicaron que el motociclista habría salido de un campo cercano y trasladaba una garrafa en el vehículo. En la zona trabajó la Policía de San Luis junto a efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes.