Fatal accidente en Los Molles: murió un hombre tras ser embestido en la ruta 1

Un hombre de 38 años falleció este martes por la noche tras ser embestido por un vehículo en la ruta provincial N°1, a la altura del kilómetro 11.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00, según informaron desde la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N°6.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, un hombre de 61 años, que se desplazaba de norte a sur a bordo de un Volkswagen Up, impactó contra el peatón que caminaba sobre la calzada asfáltica.

El conductor declaró que “vio repentinamente al hombre” y no alcanzó a frenar, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara sobre un costado de la ruta.

En el lugar trabajó personal médico del Sempro, que constató el fallecimiento del hombre de 38 años, domiciliado en Los Molles.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la necropsia correspondiente, mientras se investigan las circunstancias del siniestro.