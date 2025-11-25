Fatal accidente en la Autopista Serranías Puntanas: un camionero perdió la vida

Un hombre de 44 años murió tras un choque entre dos camiones ocurrido este martes por la tarde en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 749, cerca del ingreso al dique Paso de las Carretas.

Según informaron fuentes policiales, la víctima —domiciliada en San Miguel, Buenos Aires— conducía un camión Mercedes Benz 1019 en sentido este-oeste cuando, por motivos que aún se investigan, impactó contra la parte trasera de un acoplado remolcado por un Mercedes Benz 1726, guiado por un hombre de 52 años, oriundo de Córdoba.

El impacto dejó al conductor de 44 años atrapado en la cabina, por lo que debió ser rescatado por personal de la Dirección General de Bomberos. Presentaba fracturas y múltiples golpes y fue trasladado al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El otro conductor también fue llevado al mismo centro de salud tras sufrir una descompensación luego del siniestro.

En el lugar trabajaron equipos de Policía Científica, Comisaría Distrito 49° de Fraga, Policía Caminera y Seguridad Vial, y personal de la brigada rural de la Policía Ecológica y Ambiental.