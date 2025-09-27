Familia Parra inauguró el primer concesionario oficial de Jeep y Ram en San Luis

Con un evento que convocó a clientes, autoridades locales y representantes de Stellantis Argentina, la Familia Parra inauguró en la ciudad de San Luis el primer concesionario oficial de Jeep y Ram en la provincia.

El flamante local, de más de 750 metros cuadrados y ubicado en Av. Juan Gilberto Funes 352, se consolida como único concesionario autorizado de ambas marcas en territorio puntano.

Durante la apertura, el director de la compañía, Diego Parra, destacó la importancia del proyecto:

“Son casi 40 años de experiencia en el mercado. Recibir este voto de confianza de Stellantis es un orgullo y un desafío al mismo tiempo”.

El ejecutivo subrayó que ahora los sanluiseños podrán adquirir y mantener vehículos Jeep y Ram sin salir de la provincia, ofreciendo un servicio integral de venta y postventa.

Por su parte, el director comercial de Stellantis, Pablo García Leyenda, anunció que antes de fin de año se lanzará una nueva pick-up de producción nacional en Córdoba, dentro del portfolio de las marcas Jeep y Ram. También resaltó que la apertura forma parte de un plan de expansión territorial que busca cobertura “prácticamente en todo el país”.

La Familia Parra, con amplia trayectoria en Córdoba y San Luis, apunta a responder al creciente interés del público argentino por SUV y pick-ups de alta gama, con modelos como el Jeep Compass, Jeep Renegade y las pick-ups Ram.

El moderno showroom ofrece una vidriera pensada para exhibir toda la gama, planes de financiación y un espacio cómodo para clientes. Además, desde Villa Mercedes también se comercializarán los productos de Jeep y Ram a través de su centro integral multimarca.

En diálogo con VMI, Marcelo Parra expresó:

“Este es un hito importantísimo. La ciudad de San Luis nos acompañó desde el minuto cero. Hoy los clientes ya no tienen que viajar a Córdoba o Buenos Aires para acceder a un Jeep o Ram: lo tienen acá, en su provincia”.

Cobertura: Miriam Martín | Naty Alaniz