Familia Parra celebra el Mes de la Madre con entregas inmediatas y beneficios exclusivos

Durante octubre, Familia Parra, el único concesionario oficial Fiat y Jeep de San Luis, lanzó una promoción especial que permite acceder a modelos Fiat Cronos, Mobi, Argo o Fiorino con entrega inmediata y financiación directa de fábrica.

Los planes de ahorro incluyen la posibilidad de conseguir el vehículo desde la segunda cuota, con entrega asegurada y beneficios por tiempo limitado. Además, los clientes pueden financiar hasta 20 millones de pesos, entregar su usado como parte de pago y abonar hasta en 60 cuotas.

La propuesta apunta a facilitar el acceso a un cero kilómetro con rapidez y condiciones exclusivas. Los interesados pueden comunicarse al 📞 2664-264466 o visitar la sucursal en Av. 25 de Mayo 122, esquina Eleodoro Lobos, en Villa Mercedes.