Familia Parra celebra 16 años y presenta grandes novedades en la Expo Rural de Villa Mercedes

Familia Parra se hace presente en la edición 2025 de la Expo Rural de Villa Mercedes, donde exhibe todos sus productos y propone bonificaciones exclusivas para los visitantes del stand. Durante el encuentro, Lucas Del Molín, supervisor de planes de Familia Parra, destacó el excelente momento que atraviesa la empresa, que recientemente inauguró su nuevo concesionario oficial Jeep y Ram en la avenida Juan Gilberto Funes (San Luis capital).

En diálogo con VMI Radio, Parra celebró los 16 años de trayectoria de la firma como concesionario oficial de Fiat en San Luis, y presentó la nueva Fiat Titano, una pick-up mediana fabricada en Córdoba. “Llegamos con versiones 4×2 y 4×4, con precios muy competitivos, por ejemplo, la 4×4 Endurance ronda los 49 millones de pesos”, señaló.

Además, destacó las promociones especiales por el Mes de Mamá, que incluyen créditos prendarios, cuotas fijas, financiación directa de fábrica y planes sin interés, facilitando el acceso al vehículo nuevo según las posibilidades de cada cliente.

Durante los días 10, 11 y 12 de octubre, el público podrá acercarse al stand ubicado cerca del ingreso principal de la Rural Río Quinto, donde se exhiben dos versiones de la Titano y otros modelos de Jeep y Fiat, con la posibilidad de realizar test drives y recibir asesoramiento personalizado.

“Queremos que todos los que visiten la Rural puedan conocer nuestras opciones, probar los vehículos y aprovechar las bonificaciones exclusivas que trajimos para esta edición”, concluyó Lucas.