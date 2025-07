Una mujer de 34 años falleció este martes mientras realizaba actividad física en un gimnasio de Mar del Plata. La víctima, identificada como Solange Ábalos, se desplomó de manera repentina en plena rutina de entrenamiento.

A pesar de los intentos de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de personas presentes en el lugar, y de que el establecimiento contaba con una zona protegida y un desfibrilador, no fue posible revertir el cuadro clínico.

Los primeros indicios apuntan a que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio, aunque la causa exacta del fallecimiento se confirmará tras la autopsia correspondiente.

La investigación quedó a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, y fue caratulada como “averiguación causales de muerte“.

La noticia generó profunda tristeza entre familiares, amigos y conocidos. Una amiga que se encontraba entrenando junto a Solange en ese momento compartió un mensaje desgarrador en redes sociales:

“Amiga de mi corazón, no puedo creer que me dejaste sola. Pensé que me estabas jodiendo, que te estabas por desmayar. Estábamos re bien haciendo gimnasia, mi loca. No pude hacer nada para ayudarte… perdón amiga, no pude ayudarte“, escribió en Facebook.