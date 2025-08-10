Este domingo, cerca de las 7:00, personal de la Comisaría Seccional 8° fue alertado por el Centro de Operaciones Policiales sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida en la intersección de las calles Tucumán y San Martín.

En el lugar, una mujer de 56 años informó que su esposo, de la misma edad, perdió el conocimiento y cayó desvanecido en la vereda al salir de su casa y dirigirse hacia su camioneta.

De inmediato, solicitó asistencia médica. Una ambulancia del Sempro arribó al sitio y constató que el hombre no presentaba signos vitales. Pese a las maniobras de RCP, no hubo respuesta y se confirmó su fallecimiento.

El médico policial verificó que la víctima estaba bajo estudios clínicos y no contaba con médico de cabecera. Dispuso que un familiar acerque la documentación correspondiente a una clínica privada para confeccionar el acta de defunción.

La fiscal Mariana Olguin ordenó que, si el acta era realizada por el médico policial, no se iniciaran actuaciones judiciales. Debido a que el hecho ocurrió en la vía pública, se solicitó la morguera policial para el traslado del cuerpo a la morgue judicial.