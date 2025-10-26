F1: Lando Norris arrasó en México y quedó puntero, Franco Colapinto finalizó en la posición 16

El Gran Premio de México 2025 dejó una jornada de dominio absoluto del británico Lando Norris (McLaren), quien se impuso de punta a punta en el Autódromo Hermanos Rodríguez y se convirtió en el nuevo líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El podio se completó con Charles Leclerc (Ferrari) en el segundo lugar y Max Verstappen (Red Bull) en el tercero. El hasta entonces puntero, Oscar Piastri (McLaren), cruzó la meta en la quinta posición y ahora ocupa el segundo puesto del campeonato, a tan solo un punto de diferencia de su compañero.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine) culminó 16°, justo detrás de su coequipero Pierre Gasly, en una carrera marcada por los abandonos de Liam Lawson, Nico Hülkenberg y Fernando Alonso. En las últimas vueltas, Colapinto intentó superarlo, pero el Virtual Safety Car, desplegado tras un incidente de Carlos Sainz (Williams Racing), neutralizó el duelo interno.

Norris selló un fin de semana perfecto, tras lograr la pole position el sábado y dominar toda la competencia, alcanzando así su décima victoria en la Fórmula 1. Con cuatro fechas restantes (Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi), el británico lidera con 357 puntos, seguido por Piastri (356) y Verstappen (321).

El reconocimiento al piloto del día fue para el inglés Oliver Bearman (Haas), quien sorprendió al obtener un destacado cuarto lugar, resistiendo los ataques de George Russell, Kimi Antonelli y Piastri.