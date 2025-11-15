Ezeiza bajo alarma: incendio y explosión en el Polo Industrial de Spegazzini

Una impresionante explosión seguida de un incendio de gran magnitud sacudió anoche el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, dejando al menos 20 personas heridas, entre ellas un directivo que sufrió un infarto y una mujer embarazada intoxicada que permanece internada en terapia intensiva.

El siniestro se habría originado en una planta agroquímica, pero el fuego se extendió rápidamente a fábricas vecinas, entre ellas “Plásticos Lagos”, dedicada a la producción de envases. Más de 20 dotaciones de bomberos, junto con Defensa Civil y la Brigada de Riesgos Especiales de la Policía Federal, se desplegaron para contener el desastre.

🔥 “Situación caótica”, reconoció el intendente

El intendente Gastón Granados describió la escena como “caótica” y confirmó que la onda expansiva rompió vidrios en varias cuadras: “Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio”, dijo. También señaló que se están evacuando familias y que aún no se descarta “la posible caída de una aeronave”, aunque aclaró que no hay confirmación oficial.

En redes sociales, los vecinos compartieron imágenes y videos donde se observa una columna de humo de varios metros de altura, visible desde distintos puntos del conurbano bonaerense.

🏥 Emergencia y atención médica

El director de la Clínica Montegrande, Carlos Santoro, informó que el establecimiento activó el “código rojo” por el ingreso de heridos: “Estamos recibiendo pacientes quemados y lesionados por vidrios”.

Entre los más graves se encuentran un empresario que sufrió un infarto y una embarazada intoxicada por la inhalación de gases tóxicos. Además, al menos 15 personas fueron atendidas con heridas leves y dadas de alta.

Las autoridades de Ezeiza, Esteban Echeverría, La Matanza y Cañuelas emitieron un alerta ambiental, pidiendo a los vecinos que permanezcan en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas debido a la presencia de una nube tóxica producto del incendio.

🧯 Destrucción total

Una de las fábricas colindantes, identificada como “Flamia”, quedó completamente destruida. Según relató un bombero, “la explosión hizo volar toda la planta”, y los equipos siguen trabajando con cuatro líneas de ataque para evitar la propagación del fuego a otros depósitos.