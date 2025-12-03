Extienden la veda total de pesca de pejerrey en todos los diques de San Luis

La cartera ambiental dispuso la extensión de la veda total de pesca deportiva de pejerrey (Odontesthes bonariensis) en todos los diques de la provincia hasta el 10 de diciembre de 2025. La medida quedó formalizada mediante la Resolución N°368 DB-SAyDS-2025, tras un pedido del área de Fauna, que registró múltiples incumplimientos durante el período reproductivo de la especie.

La decisión se enmarca en el Calendario Íctico 2025, elaborado bajo la Ley Provincial IX-0317-2004 de conservación de fauna y su normativa complementaria. El organismo justificó la veda total por las reiteradas infracciones detectadas durante la veda parcial previa, que permitía la pesca únicamente embarcada, a más de 200 metros de la costa, y solo fines de semana y feriados en cuatro diques habilitados.

San Luis Agua acompañó la medida con un informe técnico que avala la necesidad de proteger el recurso íctico en todo el sistema hídrico. Desde Biodiversidad recordaron que la autoridad de aplicación puede adaptar fechas y modalidades según los estudios de maduración y desove.

La resolución fija veda total en los diques Luján, Nogolí, Los Manantiales, Esteban Agüero, Las Palmeras, Saladillo, Piscu Yaco, Cruz de Piedra, Vulpiani, Boca del Río, Berta Vidal de Battini, La Estrechura, Chico, Potrero de los Funes, San Pedro, Saldillo, Paso de las Carretas, La Florida, La Huertita, San Felipe y el Embalse de Villa Mercedes.

La normativa fue comunicada a Ambiente, Desarrollo Productivo, Seguridad, San Luis Agua y Turismo y Cultura para coordinar su ejecución.

“Es indispensable reforzar las medidas de protección durante el periodo reproductivo del pejerrey. La falta de cumplimiento nos obliga a una veda total para asegurar la permanencia de las poblaciones”, señaló Carla Ocaña, responsable de Fauna.

Desde Ambiente remarcaron que la preservación del recurso íctico es clave para mantener el equilibrio ecológico, proteger la biodiversidad y sostener la pesca deportiva como actividad turística en la provincia.