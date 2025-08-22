Extienden la prisión preventiva de Brisa Brizuela por el homicidio de Maximiliano Chávez

La Fiscalía pidió prorrogar la prisión preventiva de Brisa Brizuela por el homicidio de Maximiliano Chávez, ocurrido el pasado 21 de diciembre en el barrio La Ribera. El planteo se realizó durante una audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía Nº 3 de Villa Mercedes, donde la jueza Natalia Pereyra Cardini resolvió extender la medida.

El Ministerio Público Fiscal argumentó que los riesgos procesales se mantienen e incluso se han agravado, ya que durante la investigación no se hallaron el arma homicida ni los teléfonos celulares de la imputada y de la víctima. La Fiscalía detalló que la acusación ya fue presentada a la Querella y en los próximos días se notificará a la Defensa.

Con ese paso concluido, se fijará la audiencia de control de acusación, donde la causa podría ser elevada a juicio. En esa instancia, la Fiscalía dejó abierta la posibilidad de solicitar una nueva prórroga de la prisión preventiva hasta la finalización del debate oral.

La Querella acompañó el pedido, mientras que la Defensa de Brizuela no presentó objeciones inmediatas y señaló que hará sus planteos en la próxima audiencia.

Finalmente, la jueza resolvió extender la prisión preventiva por 15 días, a partir del 25 de agosto, y fijó una nueva audiencia para el 8 de septiembre.

En la audiencia participaron los fiscales Leandro Estrada y Mariana Olguín, el querellante Javier Darnay, y el defensor de la imputada, Gustavo Reviglio.