Expotattoo Realicó INK celebrará su 5ª edición con arte, música y talento internacional

La localidad pampeana de Realicó será nuevamente sede de la 5ª edición de Expotattoo Realicó INK, un evento que reúne a tatuadores, artistas, fanáticos del cosplay, emprendedores y amantes de la cultura urbana en un mismo espacio. La expo, que ya se consolidó como un punto de encuentro regional, ofrecerá una variada propuesta artística y gastronómica para disfrutar durante toda la jornada.

Entre las atracciones destacadas, habrá un servicio de cantina con identidad pampeana, ideal para acompañar la experiencia mientras los asistentes recorren los stands o se tatúan. También se presentarán bandas locales con shows en vivo, sumando ritmo y energía a la edición número cinco.

Uno de los puntos fuertes será la presencia de artistas del tatuaje nacionales e internacionales, quienes mostrarán su talento en cada diseño. La expo contará además con música ambiental, sectores de cosplay, personajes de la cultura pop y un espacio para emprendedores locales y zonales, que ofrecerán productos únicos y artesanías.

La locución estará a cargo de EMI Ballestero, de Villa Mercedes (San Luis), quien viajará más de 400 kilómetros para ser la voz oficial que acompañará la jornada y aportará su estilo característico.

Realicó, ubicada en el cruce de las rutas nacionales 35 y 188, volverá a convertirse en el epicentro regional del arte corporal y la creatividad. Una oportunidad para disfrutar de una jornada diferente, llena de tinta, música y buena compañía.