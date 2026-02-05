Experiencia en primera persona: Bomberos de El Fortín combatieron los incendios en Chubut

Los Bomberos Voluntarios de El Fortín tuvieron una participación activa en el combate de los incendios forestales que afectaron a la provincia de Chubut, integrando el operativo nacional desplegado en la zona cordillerana. Durante 10 días de trabajo intensivo, pusieron su experiencia y compromiso al servicio de una de las emergencias ambientales más graves de los últimos tiempos.

En diálogo con VMI Radio 88.1 FM, Elías Fernández y Ezequiel Gallardo relataron en primera persona cómo fue la convocatoria, el viaje de casi 1.500 kilómetros, el trabajo en el frente del fuego y la fuerte carga emocional que implicó actuar en un escenario de destrucción y dolor.

Los bomberos explicaron que fueron convocados en una segunda instancia y que el destino asignado fue Cholila, donde se integraron al comando de incidentes, trabajando bajo un esquema coordinado junto a brigadistas y bomberos de distintas provincias. Desde el primer día, operaron en terrenos de difícil acceso, con pendientes pronunciadas y una vegetación muy distinta a la de San Luis.

Trabajo extremo y coordinación nacional. Diez días en el frente del fuego y una experiencia inolvidable

Fernández destacó que el operativo incluyó la apertura de cortafuegos, tareas manuales de limpieza de vegetación y largas caminatas hasta los focos activos. “La base del incendio forestal es la misma, pero allá todo se hace distinto por la topografía y el tipo de bosque”, explicó.

Gallardo subrayó el acompañamiento de la comunidad local de Cholila, que brindó alojamiento, comida y contención a los brigadistas: “Cuando volvíamos de trabajar teníamos todo, eso también te da fuerzas para seguir”, señaló.

Ambos coincidieron en que lo más impactante fue ver viviendas destruidas, grandes extensiones de bosque quemado y la tristeza de los vecinos, aunque remarcaron que nunca se sintieron héroes. “Fuimos con una sola idea: ayudar lo más posible para que el incendio se controle”, afirmaron.

La experiencia también reforzó la hermandad entre brigadas, con la participación de bomberos voluntarios de todo el país, brigadistas provinciales y el Plan Nacional de Manejo del Fuego, además de vecinos autoconvocados que colaboraron en las tareas.