Exitosa intervención en el sistema público permitió salvar los miembros de una bebé

En el sistema de salud pública de Villa Mercedes, un equipo interdisciplinario realizó con éxito una cirugía infantil poco frecuente en una recién nacida para tratar una patología congénita conocida como bridas amnióticas, una condición que puede comprometer seriamente el desarrollo de los miembros afectados.

Las bridas amnióticas son bandas que se forman durante el embarazo y pueden envolver partes del cuerpo del bebé, como brazos o piernas, dificultando o incluso interrumpiendo la circulación sanguínea. Esta afección es considerada poco frecuente y se presenta aproximadamente en 1 de cada 15.000 nacimientos.

El procedimiento se llevó a cabo en la Maternidad Provincial “Dr. Carlos Luco”, a través del Servicio de Neonatología, encabezado por la doctora Viviana Alaniz, junto a las profesionales Mayra Domínguez y Yamila Torrecilla.

El abordaje quirúrgico se realizó en conjunto con el Servicio de Cirugía Infantil del Hospital Policlínico “Juan Domingo Perón”, y estuvo a cargo de los cirujanos Roberto Schwartz y Carlos Ruíz. La recién nacida presentaba múltiples bridas que comprometían el antebrazo y la pierna derecha, poniendo en riesgo la circulación sanguínea.

Debido a que la bebé ya había nacido, fue necesaria una intervención quirúrgica de urgencia. La paciente ingresó inmediatamente al quirófano, donde los profesionales realizaron la liberación de las bridas, logrando restablecer la circulación y preservar los miembros comprometidos.

Según informaron desde el equipo médico, la evolución de la bebé es favorable y continúa en proceso de recuperación, bajo seguimiento especializado.

También participaron de la intervención la anestesista Antonella Disimoni, la enfermera de Neonatología Fabiana Alcaráz, la instrumentadora quirúrgica Macarena Mercau, y el equipo de auxiliares integrado por Marcos Castillo Fierro, Valentina García y José Tanquia, quienes acompañaron el procedimiento garantizando una atención segura.