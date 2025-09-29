Exigen la salida de Espert de Diputados por vínculos con un narco detenido

El bloque de Unión por la Patria (UxP) solicitó la remoción inmediata de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, tras difundirse pruebas que lo vincularían con el empresario detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado.

El pedido fue impulsado por Germán Martínez, presidente del bloque opositor, quien cuestionó la permanencia del economista al frente de un área clave para la discusión del Presupuesto 2026.

“No se puede debatir seriamente el Presupuesto con un diputado con vínculos narcos en la presidencia de la comisión”, afirmó Martínez en la red social X.

El trasfondo político

La polémica estalla en un momento de alta tensión parlamentaria, a días del inicio del debate por el Presupuesto nacional. Espert, referente liberal y aliado de La Libertad Avanza, había sido designado en enero de 2024 en un rol estratégico para la definición de las cuentas públicas.

Acusaciones y pruebas

Según documentación judicial de Estados Unidos, Machado habría realizado aportes financieros y logísticos a la campaña presidencial de Espert en 2019, incluyendo un giro de 200 mil dólares en 2020, vuelos privados y vehículos.

Machado permanece detenido en Argentina desde 2021 y enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.

La defensa de Espert

El diputado negó las acusaciones y aseguró que se trata de una “campaña sucia” en su contra. Reconoció haber conocido a Machado y haber recibido su colaboración en 2019 para la presentación de un libro en Viedma, pero rechazó cualquier vínculo con actividades ilícitas.