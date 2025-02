Este martes comenzó la audiencia de formulación de cargos por el vaciamiento del Molino Fénix, un caso que involucra a exfuncionarios del anterior Gobierno. Sin embargo, la ex diputada albertista Anabela Lucero, una de las principales acusadas, no se presentó a la citación judicial.

La audiencia, que estaba programada para las 9 de la mañana en la Sala de Juicios N° 2, tenía como objetivo formalizar las imputaciones contra Lucero y otros exfuncionarios, entre ellos el diputado provincial Joaquín Beltrán, el ex jefe de Eventos, Enzo Lucero, el ex coordinador del Teatro, Diego Torres, y el ex coordinador de la Casa de la Música, Exequiel Scarel. Todos están acusados de delitos como robo calificado por poblado y en banda, peculado y defraudación a la administración pública.

Anuncio VMI

Te puede interesar: Causa Molino Fénix: Pruebas clave en la causa contra exfuncionarios

Mientras los demás imputados ingresaron al recinto por una puerta trasera, la ausencia de Anabela Lucero generó un debate al inicio de la audiencia, presidida por el juez Santiago Ortiz. El fiscal José Olguín, a cargo de la investigación, anunció que solicitará que se tomen medidas al respecto por la inasistencia de la ex diputada.

Por otro lado, se había mencionado la posible participación del ex jefe de prensa de Lucero, Sebastián Fernández, y su pareja, Mariela Dutto, pero el Ministerio Público Fiscal decidió desestimar su citación para esta ocasión.