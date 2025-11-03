EuroBeauty San Luis: innovación y resultados reales en estética profesional

Profesionales del mundo de la estética tendrán la oportunidad de vivir la experiencia EuroBeauty San Luis, una jornada especialmente pensada para cosmetólogas, dermatocosmiatras y esteticistas que buscan incorporar protocolos innovadores y técnicas de resultados inmediatos.

El evento se realizará el jueves 7 de noviembre, de 14:00 a 19:00 hs, en el Salón Mirna Eventos, ubicado en Av. del Viento Chorrillero 2164, en Juana Koslay, provincia de San Luis.

Durante la jornada, las especialistas de Prodermic presentarán tratamientos con efecto Botox-like, hidratación tipo filler y lifting cosmético, además de introducir las últimas tendencias del sector: exosomas, péptidos amplificados, protocolos anti caída capilar, booster concentrados y estériles, entre otras novedades.

Las entradas están disponibles con promociones especiales para gabinetes y centros de estética (4×3). Los cupos son limitados, conseguilas AQUÍ