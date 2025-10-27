Euforia financiera: acciones argentinas suben hasta 35% tras el triunfo libertario

La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de este domingo generó un impacto inmediato en los mercados internacionales. En el “overnight” de Wall Street, donde se negocian activos antes de la apertura formal del lunes, los ADRs argentinos registraron subas de hasta el 35%.

Entre los principales papeles, Banco Galicia y BBVA avanzaron 35% y 35,8%, respectivamente, mientras que Banco Macro subió 35,4%. También registraron fuertes incrementos YPF (+26%), Pampa Energía (+20,7%), Central Puerto (+23,4%), Edenor (+24,2%) y Mercado Libre (+7%).

No todos los ADRs locales cotizan en el mercado overnight, que opera de domingo a jueves en el este de Estados Unidos, cuando las bolsas tradicionales permanecen cerradas.

En paralelo, el dólar cripto —considerado un termómetro financiero durante los cierres de los mercados— retrocedió un 5%, cotizando a $1.459, por debajo de los $1.585 registrados al inicio de la jornada, según datos de CriptoYa.

La baja se acentuó tras el cierre de los comicios, con una marcada tendencia vendedora en Lemon, donde el volumen de operaciones se triplicó respecto a la hora anterior. Aunque es un mercado reducido, el comportamiento del dólar cripto suele anticipar los movimientos de cobertura y expectativa ante resultados políticos o económicos relevantes.