Estudiantes y docentes impulsan un proyecto innovador de RCP

El proyecto “Entrenando RCP en la Escuela” tiene como eje un entrenador electrónico de RCP que simula las características biomecánicas del tórax humano y permite medir la frecuencia y profundidad de las compresiones. El dispositivo, desarrollado con tecnología Arduino, se conecta por Bluetooth a una aplicación móvil que guía al usuario con ritmo musical, utilizando la canción “La Macarena” para marcar entre 100 y 120 compresiones por minuto, y ofrece retroalimentación inmediata sobre la calidad de las maniobras.

La propuesta se enmarca en la Ley Nacional N°26.835, que establece la enseñanza obligatoria de reanimación cardiopulmonar en los niveles Secundario y Superior, y se desarrolla en el marco del Proyecto de Extensión de Interés Social (PEIS) N°03-0223 de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales.

Los estudiantes no solo diseñaron el entrenador electrónico, sino también un Recurso Educativo Abierto (REA) con secuencias didácticas. Contaron con la guía de docentes, el aporte de un especialista en RCP, y el apoyo de personal no docente y graduados. La experiencia les permitió practicar una técnica vital para salvar vidas y, al mismo tiempo, adquirir competencias en tecnología aplicada.

El proyecto inició en 2023, con la construcción del prototipo, y en 2024 se realizaron pruebas en escuelas de la región. Una de las principales dificultades fue la falta de estrategias pedagógicas para incorporarlo al aula, lo que motivó la propuesta actual de integración educativa.

“El proyecto nos brindó la posibilidad de trabajar de manera interdisciplinaria un tema tan importante y necesario como la enseñanza y el aprendizaje de las maniobras de RCP. También posibilitó la articulación entre el nivel Universitario y el Secundario, lo cual es muy valioso para estrechar vínculos entre la universidad y las escuelas”, destacó Ivana Trento, docente de la Universidad Nacional de San Luis.

El equipo continuará trabajando con las instituciones que avalaron la iniciativa y con aquellas en las que ya se dictan talleres, entre ellas: la Escuela Normal “Juan Pascual Pringles”, la Escuela Técnica N°10 “Martín Miguel de Güemes”, el Instituto San Marcos, la EPA N°5 “Modelo San Luis”, el Instituto San Marino, la EPA N°14 “Martin Luther King” y la Escuela Esteban Adaro.

