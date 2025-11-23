Estudiantes hizo el pasillo de campeón, pero de espaldas: fuerte gesto contra la AFA

El partido entre Estudiantes de La Plata y Rosario Central quedó atravesado por un gesto que generó fuerte polémica en el fútbol argentino. El Pincha realizó el pedido “pasillo de campeón” dispuesto por la AFA y la Liga Profesional, luego de que el Canalla fuera reconocido como campeón de Liga por haber sido el equipo que más puntos sumó en el año. Sin embargo, lo hizo de manera simbólica y en señal de rechazo: los jugadores de Estudiantes se dieron vuelta y le dieron la espalda a sus rivales.

La decisión tuvo origen en el desacuerdo institucional expresado por el club, presidido por Juan Sebastián Verón, que remarcó públicamente que “no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. El pronunciamiento contradijo la versión oficial de la LPF, que sostuvo que la medida fue aprobada “por unanimidad” en el Comité Ejecutivo y que incluso consta en actas. En esa reunión, Estudiantes estuvo representado por su vicepresidente Pascual Caiella.

Pese a la tensión y al gesto de protesta, el equipo platense se concentró en el juego y consiguió una victoria importante: derrotó 1-0 a Rosario Central, como visitante, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El gol lo anotó Edwin Cetré a los 31 minutos del primer tiempo.

El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez jugó parte del encuentro con un futbolista menos, tras la expulsión por doble amarilla de Mikel Amondarain, pero logró sostener la ventaja. Con este triunfo, Estudiantes avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero, que viene de superar 2-1 a San Lorenzo.