Estudiantes de Río Cuarto ascendió a la Primera División del Futbol Argentino

Estudiantes de Río Cuarto logró este domingo el ascenso a la Primera División tras igualar 1-1 como visitante frente a Deportivo Madryn, en el estadio Abel Sastre, resultado que le permitió cerrar la serie del Reducido de la Primera Nacional con un global de 3-1.

El conjunto dirigido por Iván Delfino había ganado la ida 2-0, con tantos de Tomás González y Juan Antonini, y terminó de confirmar su superioridad en una final que tuvo momentos de tensión, intensidad y un cierre conflictivo.

🔵⚪ Madryn golpeó primero, pero no alcanzó

En la revancha, el local abrió el marcador a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando Luis Silba conectó una tijera para vencer a Brian Olivera y dejar la serie a tiro de un posible empate global.

Sin embargo, la expulsión de Federico Recalde por doble amonestación a los 36 minutos condicionó al equipo patagónico. Apenas cuatro minutos más tarde, Agustín Morales marcó el empate para Estudiantes y sentenció la historia.

🧤 Bonnin, figura del primer tiempo

Durante la etapa inicial, los cordobeses contaron con las situaciones más claras: el arquero Yair Bonnin fue clave al tapar tres remates del paraguayo Javier Ferreira y al sostener, junto a su defensa, el 0-0 parcial. Incluso Recalde evitó un gol al bloquear sobre la línea un disparo de Agustín Fontana.

😡 Incidentes en el final

El cierre del encuentro estuvo empañado por disturbios: un grupo de hinchas de Deportivo Madryn arrojó proyectiles al campo de juego y la Policía intervino para contener la situación.

📋 Síntesis del partido

Primera Nacional – Reducido (Final, vuelta)

Dep. Madryn 1 – 1 Estudiantes (RC)

Estadio: Abel Sastre

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Nicolás Lamolina

Goles (ST):

18m: Luis Silba (D)

40m: Agustín Morales (E)

Incidencia: