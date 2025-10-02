Estrena en Cines Fénix “Belén”, la película que representará a la Argentina en los Premios Oscar

Este jueves se estrena en Cines Fénix la película “Belén”, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, que fue seleccionada por la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de la Argentina para representar al país en los Premios Oscar 2026 y en los Premios Goya.

El anuncio fue realizado por la actriz Graciela Borges, referente indiscutida del cine nacional, quien confirmó que “Belén” buscará una nominación en la categoría Mejor Película Internacional de la Academia de Hollywood.

La elección dejó fuera de competencia a “Homo Argentum” (Mariano Cohn y Gastón Duprat), “Algo nuevo, algo viejo, algo prestado” (Hernán Rosselli) y “La mujer de la fila” (Benjamín Ávila).

Con este estreno y la novedad internacional, Fonzi se posiciona como la gran apuesta argentina en la próxima temporada de premios.