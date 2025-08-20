Este miércoles arrancó con una mañana fresca ¿Cómo sigue el clima en la provincia?

Este miércoles tiene un inicio fresco, con mínimas cercanas a los 5°C. El cielo estará algo a parcialmente nublado, despejándose hacia la tarde, cuando se dará un ascenso de las temperaturas con máximas promedio de 17°C. El viento soplará del sector suroeste, leve a moderado (12 a 28 km/h), con ráfagas más intensas en el extremo sureste. Hacia la noche, rotará a direcciones variables con menor intensidad.

En tanto, el jueves la jornada también se caracterizará por ser ventosa e inestable en el sur provincial. Se anticipa un cielo mayormente despejado con intervalos nubosos hacia la noche y la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas en la región sur al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 7°C de mínima y 23°C de máxima. El viento del norte predominará con fuerza (20 a 45 km/h), alcanzando ráfagas de hasta 70 km/h en la zona norte, mientras que hacia la noche rotará al sur con ráfagas intensas.