Estafa con billetes falsos en Merlo: vendió juegos de kermés y perdió $4 millones

Un vecino de Merlo fue víctima de una estafa millonaria tras vender sus juegos de kermés, su principal fuente de ingresos. Según denunció públicamente Gaspar Nasif, recibió $4 millones en billetes falsos luego de una operación pactada por redes sociales y aseguró que no logró que le tomaran la denuncia formal en distintas dependencias policiales.

Nasif relató que trabaja desde hace años en la zona con juegos de kermés y que decidió venderlos para renovar su equipamiento. Publicó el aviso en Facebook y fue contactado por una persona vía WhatsApp, quien manifestó su intención de compra y anunció que enviaría un fletero a retirar los juegos. Tras varios días de postergaciones por supuestos desperfectos mecánicos, el encuentro se concretó el 19 de diciembre, en un punto intermedio acordado entre las partes.

Previo a la entrega, el comprador realizó una transferencia de $50 mil para combustible a través de Mercado Pago, desde una cuenta a nombre de una mujer cuyos datos Nasif afirmó no conocer. El resto del pago se realizó en efectivo, en dos sobres que —según le indicaron— contenían $2 millones cada uno. La entrega se efectuó alrededor de las 21 horas. El damnificado explicó que tiene una discapacidad visual, lo que le dificulta distinguir detalles de noche, y por ello no advirtió irregularidades al contar el dinero junto a su esposa.

La estafa quedó al descubierto minutos después, cuando intentaron pagar en un comercio y un billete de $20 mil fue rechazado por ser falso. Al revisar el dinero, confirmaron que la totalidad de los $4 millones eran apócrifos. Nasif aseguró que al presentarse en la comisaría de Merlo no le tomaron la denuncia y le indicaron concurrir a la jurisdicción donde ocurrió el hecho. En Papagayos, señaló, tampoco avanzaron por falta de datos del comprador. Finalmente, entregó los billetes falsos a la policía de Merlo y recibió un acta como constancia.

Sin empleo formal y con dificultades para acceder a trabajo estable por su condición visual, el vecino explicó que la venta de los juegos era su única fuente de ingresos. Para intentar recuperarse, anunció un sorteo solidario de un terreno ubicado a cuatro kilómetros del límite con San Luis, con servicios y papeles al día.