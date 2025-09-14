Esta semana colectivos oftalmológicos atenderán gratis en San Luis y Villa Mercedes

Desde este lunes 15 de septiembre, dos unidades móviles del programa nacional “Ver para ser Libres” recorrerán la provincia con el objetivo de garantizar el acceso a la salud visual de niños de nivel primario.

Los buses, completamente equipados, atenderán de lunes a viernes de 9:00 a 16:00, con turnos que se entregarán por orden de llegada desde las 8:30. Será necesario presentar el DNI del niño.

El operativo, articulado entre Nación y Provincia, permitirá realizar controles de agudeza visual y entregar anteojos en el acto, sin costo, a quienes lo necesiten. “Buscamos que las familias más vulnerables tengan acceso a servicios esenciales”, señaló el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini.

Durante la primera semana, las unidades estarán en San Luis y Villa Mercedes, mientras que en la segunda se sumarán localidades del interior provincial.

📍 Cronograma de la primera semana

San Luis

Lunes 15, martes 16 y miércoles 17 → Espacio verde y SUM del barrio República

Jueves 18 y viernes 19 → SUM del barrio Eva Perón (Pablo Lucero y Río Quinto)

Villa Mercedes