Padres y madres de alumnos del Centro Educativo N°10 “Ramiro Podetti”, ubicado en el barrio “Nuestra Señora de Pompeya” (ATE 2) de Villa Mercedes, han elevado fuertes reclamos por las condiciones deplorables en las que se encuentra el establecimiento. Según testimonios recogidos por este medio, la escuela, que cuenta con un proyecto educativo destacado y un equipo docente comprometido, enfrenta graves problemas de infraestructura, higiene y mantenimiento que afectan tanto a estudiantes como a profesores.

Uno de los principales problemas es el estado del patio y la fachada de la escuela. Según relató una madre, el lugar está inundado, lleno de barro y con yuyos altos, lo que genera un olor nauseabundo debido a la acumulación de residuos cloacales y desechos. Además, los juegos del patio están rotos, y las veredas se encuentran sucias y descuidadas, lo que dificulta el tránsito de los niños.

Anuncio VMI

Dentro del establecimiento, la situación no es mejor. Varias aulas presentan filtraciones de agua, y los baños están en pésimas condiciones: las canillas no funcionan, los inodoros no tienen tiraje de cadena, y la falta de higiene es evidente. Esto no solo afecta la comodidad de los alumnos, sino también su salud y bienestar.

Otro punto crítico es la calidad de la comida que se les ofrece a los niños. Según denunciaron las madres, se han entregado alimentos en mal estado, con olor a podrido, lo que representa un riesgo de intoxicación para los estudiantes.

A pesar de los reclamos, los padres aseguran que las autoridades no han tomado medidas concretas para solucionar estos problemas. “Es una lástima que tanto los niños como los docentes tengan que ir en estas condiciones a la escuela”, expresó una de las madres, quien además destacó que el establecimiento lleva años sin recibir mantenimiento ni mejoras.

La comunidad educativa hace un llamado a las autoridades provinciales y municipales para que intervengan de manera urgente. “Es una escuela hermosa, con una enseñanza de calidad, pero así no pueden seguir los chicos”, concluyó una de las madres, pidiendo solidaridad y acción inmediata para resolver esta crítica situación.