Escándalo judicial: un juez usó IA para redactar una condena y fue denunciado

La Cámara en lo Penal de Esquel resolvió anular la condena de un hombre sentenciado a dos años y medio de prisión por robo, al comprobar que el juez redactor de la resolución había utilizado inteligencia artificial en la elaboración del fallo.

El tribunal, integrado por los jueces Hernán Dal Verme, Martín Zacchino y Carina Estefanía, detectó en el documento una frase que levantó sospechas: “Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar”. Esa expresión fue suficiente para confirmar que el texto no era de redacción propia.

Los magistrados recordaron que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut prohíbe expresamente el uso de sistemas automáticos o de IA para la elaboración de resoluciones judiciales, ya que atentan contra el principio de responsabilidad personal del juez.

Tras evaluar los antecedentes, los camaristas declararon la nulidad del fallo y dispusieron que el Superior Tribunal intervenga para determinar la conducta del magistrado que recurrió a la herramienta de IA.