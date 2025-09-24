Escándalo judicial: un juez bajo la lupa, fue suspendido y enfrentará un jury

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de San Luis resolvió admitir la formación de causa contra el juez de Garantía N°4 de la Segunda Circunscripción Judicial, Santiago Andrés Ortiz, a partir de una denuncia presentada por el abogado Carlos Díaz.

La resolución establece la suspensión preventiva del magistrado, quien percibirá el 50% de su salario hasta la finalización del proceso.

Motivos de la denuncia

Díaz explicó que la presentación se basa en dos causales previstas en el artículo 22 de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento:

Una excusación infundada en el expediente sobre la presunta malversación de fondos del Molino Fénix.

Una causa reservada vinculada a un presunto delito contra la integridad sexual, en la que se habrían registrado presiones indebidas en el ámbito judicial.

El denunciante sostuvo que estas situaciones podrían configurar abuso de poder, tráfico de influencias y vulneración de garantías constitucionales.

El Jury designará un juez instructor que tendrá un plazo de dos meses para investigar las causales. Luego, se definirá si la causa avanza a la instancia de juicio oral.

resolucion jurado de enjuiciamiento suspension dr ortiz