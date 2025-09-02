Escándalo internacional por los audios: periodista uruguayo desafía a la Justicia argentina

El escándalo por los audios de presunta corrupción en el gobierno de Javier Milei sumó un capítulo internacional. El periodista uruguayo Eduardo Preve, conductor de “La Tapadita” en radio M24, anunció que este martes difundirá “los últimos audios” del caso, en un abierto desafío a la orden judicial argentina que prohibió su publicación.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de la emisora uruguaya. “Audiogate Argentina. En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos. Mañana te vamos a pasar los últimos audios”, expresaron desde M24.

La promesa se conoció apenas horas después de que un juez federal argentino dictara una medida cautelar que frenó la difusión de las grabaciones atribuidas a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, decisión que el Gobierno celebró como una victoria frente a lo que calificó como una “operación de inteligencia ilegal”.

Sin embargo, la radio uruguaya transmite tanto en FM (Montevideo y Maldonado) como online para todo el mundo, lo que deja sin efecto práctico la medida cautelar en territorio argentino.

La decisión de Preve y M24 de continuar con las emisiones añade tensión y expectativa al “Audiogate”, ya que anticipa que nuevas revelaciones podrían salir a la luz a pesar de los intentos del oficialismo y la Justicia por frenar las filtraciones.

¿Quién es el periodista y qué promete difundir?

Eduardo Preve es un periodista uruguayo que conduce el segmento “La Tapadita” en la radio M24. En las últimas horas, confirmó que en su programa de este martes publicará “los últimos audios” del denominado “Audiogate Argentina”, que involucra a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a otros funcionarios en una presunta red de sobornos.

¿A qué hora y en qué programa se difundirán los audios?

La difusión de las nuevas grabaciones está pautada para este martes 2 de septiembre.

Programa: “Nada Que Perder”

Segmento: “La Tapadita”

Horario: El programa comienza a las 9:30 horas.

Cómo ver y escuchar la transmisión en vivo desde Argentina

A pesar de la prohibición judicial en Argentina, la transmisión de la radio uruguaya es de libre acceso a través de internet. Las principales vías para seguir el programa en vivo son: