Escándalo en ANDIS: la Justicia recibió 50 audios que complican a Spagnuolo

La Justicia ya cuenta con 50 audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS

El material fue entregado por el periodista Mauro Federico, quien declaró como testigo en la causa que investiga un presunto esquema de sobornos.

La Fiscalía Federal, a cargo de Franco Picardi, recibió un pendrive con medio centenar de audios que se atribuyen a Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los registros fueron presentados por el periodista Mauro Federico, quien explicó que los recibió el 16 de agosto y difundió el primero de ellos días más tarde.

La declaración del comunicador se produjo en paralelo a la designación de los abogados defensores de Spagnuolo: Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz.

Según trascendió, los audios —grabados entre agosto y octubre de 2024— reflejarían conversaciones en las que se menciona el pago de presuntos sobornos vinculados a la droguería Suizo Argentina y a funcionarios del Gobierno nacional.

La investigación, a cargo del fiscal Picardi y el juez Sebastián Casanello, se centra en determinar si hubo sobreprecios en la compra de medicamentos por parte de la ANDIS, que habrían servido para encubrir pagos indebidos. Para ello se analiza documentación secuestrada en allanamientos, además de celulares incautados, entre ellos el de Spagnuolo y de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de Suizo Argentina.