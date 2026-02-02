Escándalo: documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Una nueva revelación sacude al mundo del espectáculo y los negocios tras la desclasificación de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que vinculan al magnate Jeffrey Epstein con el empresario argentino Roberto Giordano.

Según los documentos oficiales, Epstein estuvo en Punta del Este en diciembre de 2016 y mantuvo vínculos financieros sostenidos con Giordano. Los reportes mencionan giros de dinero reiterados, algunos de los cuales se remontarían a una década antes de la última visita conocida del magnate a la región.

La confirmación de la presencia de Epstein en Uruguay surge de un intercambio de correos electrónicos con el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak. En mensajes fechados el 29 de diciembre de 2016, Epstein postergó una reunión alegando un viaje urgente a Punta del Este.

Jeffrey Edward Epstein ​ fue un magnate financiero​, delincuente sexual infantil y violador en serie estadounidense, ​conocido por sus estrechos vínculos con figuras influyentes del mundo político, académico, entretenimiento y empresarial. Comenzó su carrera financiera en el banco de inversión Bear Stearns

En este marco, los investigadores señalan que los fondos habrían estado vinculados a la logística de los megadesfiles organizados por Giordano, eventos que convocaban a figuras del modelaje y el espectáculo como Susana Giménez y Mirtha Legrand, además de celebridades internacionales. El entorno de prestigio habría funcionado, según la hipótesis oficial, como un espacio propicio para ampliar redes de contacto.

La revelación se conoce tras la muerte de Roberto Giordano en noviembre de 2024. El estilista residía en Uruguay, alejado del centro mediático, luego de haber sido condenado en Argentina por defraudación al Estado y falta de aportes a más de 500 empleados.

Durante su estadía en el país vecino, Giordano cuestionaba la “falta de seguridad jurídica” en Argentina, mientras las autoridades estadounidenses avanzaban en el rastreo del origen de los fondos que financiaron sus años de mayor exposición pública.

Para los investigadores, estos documentos abren una nueva línea de análisis sobre el alcance de la red de Epstein en Sudamérica y el rol de los eventos de moda dentro de su esquema de relaciones internacionales.