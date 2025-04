Una charla entre adolescentes en un grupo cerrado de WhatsApp generó alarma en Ingeniero Maschwitz: en los mensajes, los participantes hablaban de realizar un tiroteo en una escuela secundaria de esa localidad bonaerense. “Ya tengo las armas”, aseguraba uno de ellos.

La crudeza de los mensajes causó preocupación en los padres de un grupo de estudiantes, que hicieron la denuncia en la comisaría 2da de Escobar. En concreto, presentaron capturas de pantallas y audios de las conversaciones en las que varios adolescentes organizaban un presunto ataque armado en la Escuela de Educación Media Nº 4 de Ingeniero Maschwitz.

En el chat los participantes, al parecer también alumnos de la Escuela Media Nº4 de Ingeniero Maschwitz, de entre 13 y 15 años, afirmaban que llagarían armados al colegio y asesinarían a quien se cruzara en su camino.

“Bueno, esto es así. Vamos a entrar por la entrada principal como siempre y luego irán dos arriba y dos abajo… acá no es que ustedes elijan a quien mierda le van a disparar, persona que ven, persona que le disparan sin importar el que le toca. ¿Okey?”, decía uno de los adolescentes.

Luego, agregaba, que no quería que nadie se echara atrás y se arrepintiera de ejecutar el plan. “No me gusta gastar mi tiempo”, dijo, y en tono amenazante también para los organizadores del tiroteo agregó: “los disparos no serán solo para los estudiantes, sino para el que se arrepiente también”.

“Después de que matemos a los demás hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida. Después cada uno elige el camino que sigue”, continuaba la charla.

En otro tramo de la conversación, uno de los usuarios explicaba que “lo que vamos a hacer básicamente es un tiroteo escolar”. Y señalo que ya estaba todo listo para poder llevarlo a cabo: “Yo ya tengo las armas, mi padrastro tiene”.

A raíz de la denuncia, muchos padres de estudiantes de esta escuela secundaria decidieron no enviar a sus hijos al colegio. En tanto que el Municipio de Escobar y la Jefatura Departamental local reforzaron la seguridad en los establecimientos educativos.

La causa ya fue judicializada y se espera que en las próximas horas se avance con allanamientos y toma de declaraciones de los alumnos que participaron en el chat, que ya fueron identificados.