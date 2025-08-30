Epic Restó celebra el Día del Maestro con una cena-show inolvidable

El próximo miércoles 10 de septiembre, Epic Restó se viste de fiesta para homenajear a nuestros queridos maestros en su día, con una propuesta que combina gastronomía de primer nivel, shows en vivo y una noche llena de diversión.

La velada contará con la música en vivo de Claudio Fernández, la animación de Daniel “Banana” Arce y el DJ set de Pichi Garciarena, asegurando un clima festivo desde el inicio hasta el cierre.

Una experiencia gastronómica completa

El menú de la noche incluye una recepción con pinchos mediterráneos, mini tortillas españolas, albóndigas con crema de cebolla, empanadas criollas y más. Como plato principal se servirá un roll de ave al verdeo con milhojas de papas, acompañado por un completo servicio de bebidas, mesa dulce y barra libre de tragos.

Además, los invitados podrán disfrutar de sorteos, cotillón y sorpresas especiales, pensadas para hacer de esta noche un verdadero homenaje a quienes día a día dejan inspiran con su vocación.

Una invitación especial

Epic Restó invita a todos los docentes a regalarse este merecido recreo, compartir con colegas y amigos, y vivir una experiencia única donde la música, la buena comida y la alegría serán protagonistas.

Para más información y reservas, los interesados pueden dirigirse a Epic Restó o la recepción de Epic Hotel Villa Mercedes (León Guillet 71) o comunicarse al 2657 602537.