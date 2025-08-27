Enviaron a prisión a uno de los acusados por pornografía infantil en San Luis

La Justicia imputó a Gastón Nelson Salinas, de 37 años, tras un allanamiento en su vivienda del barrio Kennedy, en el marco del operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, que se desarrolló en 14 países y varias provincias argentinas.

La fiscal Marisol Boschi le atribuyó el delito de distribución de material sexual de niños y adolescentes y solicitó su prisión preventiva. La jueza de Garantía Natalia Lazarte Otero resolvió el traslado al Servicio Penitenciario por un plazo de 60 días, mientras avanza la investigación.

Según la Fiscalía, en el celular del acusado se detectó gran cantidad de material y múltiples reportes que lo vinculaban con la distribución de contenido de abuso sexual infantil a través de diferentes plataformas digitales.

El operativo en San Luis

En la provincia, hubo cuatro allanamientos simultáneos que derivaron en tres detenciones y la identificación de un cuarto sospechoso en La Pampa.

Uno de los aprehendidos es un jubilado de 70 años .

Otro, un empleado de la administración pública provincial , que además es músico, fue separado de sus funciones y se le dio de baja el acceso a los sistemas oficiales.

El cuarto implicado es un estudiante de Psicología de la UNSL, localizado en La Pampa, que será extraditado.

En los procedimientos se incautaron computadoras, celulares, discos rígidos, pendrives y DVDs, que serán peritados para determinar el volumen y la antigüedad del material de abuso sexual infantil.

La causa está a cargo del Juzgado de Garantías N°3, con intervención del Procurador General de la Provincia y las Fiscalías de Género N°1 y N°2, junto al área de Delitos Complejos del Poder Judicial y fuerzas especiales de seguridad.