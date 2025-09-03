Enviaron a prisión a una pareja acusada de usurpar un campo y secuestrar a un puestero

Una pareja fue enviada a prisión preventiva por cuatro meses, acusada de participar en un violento hecho de usurpación y secuestro contra el puestero de un campo en Nueva Escocia. Los imputados son Yanina Belén Soria y Gonzalo Gustavo Guevara, quienes deberán afrontar cargos por “usurpación”, “privación ilegítima de la libertad calificada” y “portación ilegal de arma de fuego”, según lo dispuso la jueza Natalia Pereyra Cardini a pedido del fiscal Leandro Estrada.

De acuerdo con la investigación, la pareja habría actuado bajo las órdenes de un abogado y escribano de Villa Mercedes, señalado como presunto autor intelectual, que insiste en que el campo en cuestión le pertenece. Estrada calificó lo ocurrido como un “hecho gravísimo”, ya que es la segunda vez en un año que se produce un episodio similar.

La víctima, Domingo Blanco, fue sorprendida de madrugada, encañonada con un arma de fuego y obligada a subir a un vehículo. Luego, lo abandonaron en la Terminal de Ómnibus y lo forzaron a viajar a la ciudad de San Luis. Cámaras de seguridad registraron el recorrido de los imputados, lo que reforzó las pruebas de la Fiscalía.

El fiscal también recordó los antecedentes penales de ambos acusados: Guevara estuvo detenido por robo y evasión, mientras que Soria tiene una condena en suspenso por agredir a una mujer policía e incluso intentó fugarse de un calabozo en otra ocasión.

Pese a los intentos de la defensa de obtener prisión domiciliaria para Soria, madre de dos niñas pequeñas, la Justicia determinó que ambos permanecerán alojados en el Servicio Penitenciario provincial. En paralelo, continúan las investigaciones para dar con otros dos hombres que habrían participado del secuestro.